В Пермском крае за сутки 20 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в Пермском крае было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей. Один человек прибыл из Москвы, один прибыл из Турции, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 454 – ежедневный прирост составил 4,6%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровел 61 человек, шесть умерли, 1 884 — на карантине дома.