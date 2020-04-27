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В Пермском крае за сутки 20 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в Пермском крае было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей. Один человек прибыл из Москвы, один прибыл из Турции, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 454 – ежедневный прирост составил 4,6%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровел 61 человек, шесть  умерли, 1 884 — на карантине дома.

По состоянию на 27 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 87 147. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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