Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, исследования на коронавирусную инфекцию начали проводить три клиники города: лаборатория медицинского центра «Философия красоты и здоровья», «МедЛабЭкспресс», «Альфа-Центр Здоровья» и «Лабораторные технологии». Минимальная стоимость проведения анализа — 2 тысячи рублей.
В Перми частные клиники начали проводить исследования на COVID-19
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что, безусловно, увеличение количества исследований выявит и новые случаи заражения, однако делать такие тесты необходимо. В ближайшее время планируется привлечение к тестированию и других частных лабораторий.
В случае получения сомнительного результата данные теста будут незамедлительно передаваться специалистам Роспотребнадзора, после чего еще одно исследование будет проводиться в Центре гигиены и эпидемиологии Пермского края. При повторном положительном результате будет приниматься решение в зависимости от симптомов – изоляция на дому под ежедневным контролем медицинских работников или госпитализация в специализированное медицинское учреждение.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.