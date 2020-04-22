В Перми частные клиники начали проводить исследования на COVID-19

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что, безусловно, увеличение количества исследований выявит и новые случаи заражения, однако делать такие тесты необходимо. В ближайшее время планируется привлечение к тестированию и других частных лабораторий.

В случае получения сомнительного результата данные теста будут незамедлительно передаваться специалистам Роспотребнадзора, после чего еще одно исследование будет проводиться в Центре гигиены и эпидемиологии Пермского края. При повторном положительном результате будет приниматься решение в зависимости от симптомов – изоляция на дому под ежедневным контролем медицинских работников или госпитализация в специализированное медицинское учреждение.