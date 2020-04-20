За сутки в Пермском крае 17 новых заболевших COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено семнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации Минздрава, из них: двенадцать мужчин, четыре женщины и один ребенок. Два человека прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 215: 182 – на лечении, выздоровели 30 человек, трое умерли. Еще 1650 – «на карантине».