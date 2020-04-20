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За сутки в Пермском крае 17 новых заболевших COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено семнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации Минздрава, из них: двенадцать мужчин, четыре женщины и один ребенок. Два человека прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 215: 182 – на лечении, выздоровели 30 человек, трое умерли. Еще 1650 – «на карантине».

По состоянию на 20 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 47 121. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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