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В Пермском крае 27 новых заболевших коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, в Пермском крае за сутки зафиксировано 27 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Почти все заболевшие младше 45 лет. Среди них – две женщины и 25 мужчин. Отмечается, что они заразились при контактах с больными. По словам врачей, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 114: 92 человека продолжают лечение, три человека умерло, 19 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 1 872 человека.

По состоянию на 15 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 24 490. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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