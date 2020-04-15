В Пермском крае 27 новых заболевших коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, в Пермском крае за сутки зафиксировано 27 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Почти все заболевшие младше 45 лет. Среди них – две женщины и 25 мужчин. Отмечается, что они заразились при контактах с больными. По словам врачей, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 114: 92 человека продолжают лечение, три человека умерло, 19 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 1 872 человека.