В Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших COVID-19

По данным Роспотребнадзора за сутки в Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших. Все они, по информации Минздрава, давно изолированы и находятся на лечении. Среди заболевших десять женщин, шестнадцать мужчин и один ребенок. Три человека прибыли из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные — контактные или были обследованы на коронавирусную инфекцию как заболевшие ОРВИ и пневмонией.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 87: 68 человек продолжают лечение, три человека умерло, 16 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 1 813 человек.