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В Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших COVID-19

По данным Роспотребнадзора за сутки в Пермском крае зафиксировано 27 новых заболевших. Все они, по информации Минздрава, давно изолированы и находятся на лечении. Среди заболевших десять женщин, шестнадцать мужчин и один ребенок. Три человека прибыли из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные — контактные или были обследованы на коронавирусную инфекцию как заболевшие ОРВИ и пневмонией.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 87: 68 человек продолжают лечение, три человека умерло, 16 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 1 813 человек.

По состоянию на 14 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 21 102. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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