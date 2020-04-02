Из краевой инфекционной больницы 1 апреля был выписан первый пациент, который выздоровел от коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
В Перми от коронавируса вылечился первый человек
Таким образом с начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 13 случаев заболевания, один — случай выздоровления и одна смерть. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3 467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.
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