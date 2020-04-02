В Пермском крае за сутки зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, в региональных больницах находятся 18 инфицированных. По данным краевого Минздрава: девять человек находятся в краевой инфекционной больнице, двое — в Нытвенской центральной районной больнице. Состояние девяти пациентов оценивается как удовлетворительное. Один находится в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии, он на ИВЛ.
В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
На самоизоляции в Пермском крае находятся 17 человек. На домашнем карантине без признаков заболевания — 3 511 человек. Выздоровел один человек. Скончалось двое.
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