В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, в региональных больницах находятся 18 инфицированных. По данным краевого Минздрава: девять человек находятся в краевой инфекционной больнице, двое — в Нытвенской центральной районной больнице. Состояние девяти пациентов оценивается как удовлетворительное. Один находится в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии, он на ИВЛ.