Власти Перми усилили дезинфекцию общественного транспорта

Для профилактики распространения коронавируса власти города обеспечили обработку специальными дезинфицирующими средствами в общественном транспорте. Так, перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Дезинфекция также проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. Контроль за обработкой автобусов и трамваев в течение дня осуществляет контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Ежедневно проверяется от 100 до 200 машин.

Дмитрий Самойлов, мэр Перми:

— Для профилактики распространения коронавируса усилили санитарную обработку общественного транспорта. И здесь не важно, обслуживается транспорт частными перевозчиками или муниципалитетом, город обеспечивает полную обработку профессиональными дезинфицирующими средствами всех автобусов и трамваев, потому что горожане должны быть уверены, что транспорт действительно обработан и безопасен. Выделяем на это средства из резервного фонда.