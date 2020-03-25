В Пермском крае выявлены два случая заболевания коронавирусом

На сегодняшний день в Пермском крае выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом в регионе пять инфицированных.

На самоизоляции с симптомами ОРВИ — 39 человек. На двухнедельном домашнем карантине находятся — 2 521 человек. В основном это люди, которые вернулись из заграничных поездок или контактировали с людьми, у которых есть внешние признаки коронавирусной инфекции.

Всего в России насчитывается 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело — 29 человек.