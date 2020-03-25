Главврача пермской больницы, у которого подозревается коронавирус, уволят

Как стало известно, Минздрав планирует уволить главного врача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева, которого накануне госпитализировали с признаками коронавирусной инфекцией. После отпуска заграницей Мезенцев не остался дома на карантине, а вышел на работу. Коллеги, с которыми общался главврач, сдали анализ на коронавирус и помещены на карантин.