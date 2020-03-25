Как стало известно, Минздрав планирует уволить главного врача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева, которого накануне госпитализировали с признаками коронавирусной инфекцией. После отпуска заграницей Мезенцев не остался дома на карантине, а вышел на работу. Коллеги, с которыми общался главврач, сдали анализ на коронавирус и помещены на карантин.
Главврача пермской больницы, у которого подозревается коронавирус, уволят
На сегодняшний день в Пермском крае подтверждено 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На самоизоляции с симптомами ОРВИ — 39 человек. На двухнедельном домашнем карантине находятся — 2 521 человек. Всего в России насчитывается 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело — 29 человек.
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