Трое пермяков с коронавирусом идут на поправку

Как сообщил главный внештатный эпидемиолог минздрава Пермского края Кирилл Овчинников, состояние троих человек с коронавирусной инфекцией Covid-19 не вызывает опасения у врачей. Двое мужчин 42-43 лет и женщина 62-х лет идет на поправку.

На сегодняшний день на двухнедельном домашнем карантине в Пермском крае находятся 1916 человек, под наблюдением по коронавирусу — 32 человека. Всего в России насчитывается 444 случая заражения коронавирусом.