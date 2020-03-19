В Перми третий человек заболел коронавирусом

Кроме того, сегодня в Пермском крае были усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции: были запрещены любые мероприятия, с числом участников более 50 человек, а к дезинфекции транспорта и вокзалов добавилась санитарная обработка подъездов домов.

Напомним, на 19 марта в Прикамье 697 жителей находятся под наблюдением из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Из них 23 человека находятся в условиях изоляции в стационарах инфекционных отделений, 361 — изолирован в домашних условиях, а 313 человек находятся под активным медицинским наблюдением.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.