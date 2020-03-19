В Пермском крае 697 жителей находятся под наблюдением по коронавирусу

Как сообщает Министерство здравоохранения Пермского края, на 19 марта в Прикамье 697 жителей находятся под наблюдением из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Из них 23 человека находятся в условиях изоляции в стационарах инфекционных отделений, 361 — изолирован в домашних условиях, а 313 человек находятся под активным медицинским наблюдением. Количество заболевших Covid-19 остается прежним — два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.