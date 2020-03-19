Как сообщает Министерство здравоохранения Пермского края, на 19 марта в Прикамье 697 жителей находятся под наблюдением из-за коронавирусной инфекции Covid-19. Из них 23 человека находятся в условиях изоляции в стационарах инфекционных отделений, 361 — изолирован в домашних условиях, а 313 человек находятся под активным медицинским наблюдением. Количество заболевших Covid-19 остается прежним — два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В Пермском крае 697 жителей находятся под наблюдением по коронавирусу
Напомним, с 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса.
Ранее «Аэрофлот» разрешил пассажирам изменять маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в Италию и Израиль и обратно без штрафных санкций. Авиакомпания S7 и лоукостер «Победа» также упростили процедуру возврата приобретенных билетов. Такое решение было принято в связи с ускорением распространения нового коронавируса Covid-19. Позже S7 объявила об отмене регулярных рейсов из России в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта. С этого же дня «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Кроме того, две российские авиакомпании заявили о прекращении полетов в города Италии, Франции, Германии и Испании, а также в Израиль.
В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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