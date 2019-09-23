Стали известны даты проведения Второго форума моды Fashion Planetarium Perm
4-5 октября в Перми на новой площадке «Точка кипения», расположенной в четвертом цехе завода Шпагина, пройдет Второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm (16+). Единственный в Перми фэшн-форум, с одной стороны, задуман как площадка для профессионального общения индустрии - дизайнеров, стилистов, производителей одежды, представителей образовательных учреждений, с другой как большое модное событие для города и его жителей. На большую часть событий форума вход свободный (обязательна регистрация), на отдельные события необходимо приобрести билеты.
Мероприятие будет проходить на четырех площадках: деловой, коммуникационной, выставочной и образовательной. Участников Второго международного форума ждут мастер-классы экспертов из мира моды, бизнес-игры и краш-тесты модных проектов. Хэдлайнеры форума: российский дизайнер, в прошлом – редактор и ведущий телевизионного проекта «Подиум» Леонид Алексеев; идеолог образовательного проекта для профессионалов модной индустрии BE IN OPEN Алексей Баженов.
Интересующиеся модой пермяки не пропустят события «Модной ночи: показ коллекции Леонида Алексеева, хэдлайнера форума, и коллекций ведущих пермских дизайнеров. В программе - живая музыка, будут работать бьюти-бар, фудзона, фотозона. Также в рамках форума пройдет конкурс одного платья, посвященный Году театра в России, будет развернут pop-up store пермских дизайнеров, где команда стилистов поможет подобрать модные образы.
Международный форум моды Fashion Planetarium Perm – это проект команды Fashion Planetarium Group, в состав которой входят пермские дизайнеры Алена Игнатьева (марка Una-Fort-Una), Ира Канюкова (бренд IraKaniukova), Людмила Ремизова (марка Una-Fort-Una).
«У нас была идея сделать фэшн-площадку, где пермские, российские и зарубежные эксперты индустрии могли бы делиться опытом друг с другом и с теми, кто неравнодушен к моде. Такую среду, в которой главная движущая сила современной фэшн-индустрии – небольшие бренды и производства – могли бы находить единомышленников и возможности для коллабораций, чтобы достойно конкурировать с гигантами мира моды, – говорит Людмила Ремизова. – В прошлом году форум посетили более 2000 человек, после форума родилось несколько новых марок и совместных проектов, у опытных игроков появились новые каналы продаж. В этом году столичным хэдлайнерам и мастерам из Перми есть чем вас удивить. Пермские дизайнеры умеют шить не хуже, чем в Европе. Приходите, проверяйте!».
Форум проходит при поддержке Пермской торгово-промышленной палаты и проекта «Покупай пермское.
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