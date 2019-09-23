Стали известны даты проведения Второго форума моды Fashion Planetarium Perm

4-5 октября в Перми на новой площадке «Точка кипения», расположенной в четвертом цехе завода Шпагина, пройдет Второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm (16+). Единственный в Перми фэшн-форум, с одной стороны, задуман как площадка для профессионального общения индустрии - дизайнеров, стилистов, производителей одежды, представителей образовательных учреждений, с другой как большое модное событие для города и его жителей. На большую часть событий форума вход свободный (обязательна регистрация), на отдельные события необходимо приобрести билеты.

Мероприятие будет проходить на четырех площадках: деловой, коммуникационной, выставочной и образовательной. Участников Второго международного форума ждут мастер-классы экспертов из мира моды, бизнес-игры и краш-тесты модных проектов. Хэдлайнеры форума: российский дизайнер, в прошлом – редактор и ведущий телевизионного проекта «Подиум» Леонид Алексеев; идеолог образовательного проекта для профессионалов модной индустрии BE IN OPEN Алексей Баженов.

Интересующиеся модой пермяки не пропустят события «Модной ночи: показ коллекции Леонида Алексеева, хэдлайнера форума, и коллекций ведущих пермских дизайнеров. В программе - живая музыка, будут работать бьюти-бар, фудзона, фотозона. Также в рамках форума пройдет конкурс одного платья, посвященный Году театра в России, будет развернут pop-up store пермских дизайнеров, где команда стилистов поможет подобрать модные образы.