Объявлена дата первого Первого Международного Форума Моды в Перми

В качестве спикеров – эксперт по системному маркетингу в легкой промышленности Ирина Пищук, Гала Борзова, одна из топовых стилистов России, которая одевает певицу Глюкозу, блогера Наталью Давыдову и режиссера и актрису Ренату Литвинову. Откроет секреты фэшн-индустрии Артем Кривда, дизайнер, продюсер и режиссер Недель моды в Москве, Омар Байрамов, основатель шоу-рума Win Way и кураторы курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна Анна Черных и Владимир Тилинин.

Форум пройдет 20 и 21 ноября в Музее PERMM. Площадки будут работать с 10:00 до 22:00.

Первый Международный модный форум в Перми проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Пермской торгово-промышленной палаты, проекта «Покупай Пермское» и музея PERMM.