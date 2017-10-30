В Перми открылся салон итальянской одежды

Байер бутика самостоятельно ездит в Италию, отсматривает новые коллекции и делает закуп за год до поставки. То есть, ассортимент, представленный в Форте, соответствует самым актуальным мировым трендам текущего сезона.

Новый салон итальянской одежды Forte расположился на 1 этаже ЭЖК ASTRA, вход со стороны Тополевого переулка. В салоне представлены коллекции брендов Moschino Boutique, Iceberg, Massimo Rebecci, Seventy, Love Moschino, Alyshi, Chiarabertani.

"Мы создавали салон не только как магазин одежды, но и как площадку для общения. Мы открыты для проведения мастер-классов, лекций, фотосессий" - утверждает основатель салона Forte Ольга Черанева.