St. Friday Socks выпустили коллекцию носков по мотивам картин Третьяковской галерии

Петербургский бренд носков St. Friday Socks создал ограниченную коллекцию «Супремус», основной изюминкой которой является воплощение дизайна картин Третьяковской галереи. В коллекции вошли девять моделей, на которых отражены работы российского авангарда.

На носках изображены: «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Суперматизм» Ивана Клюна, и одноименную работу Ильи Чашкина, Голова быка» Михаила Ларионова, «Знак общества «Супремус» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой.

Основатель бренда Сергей Тонков отметил: «Это наш первый опыт сотрудничества с музейными собраниями. Надеюсь, он даст начало целой художественной серии. В случае успеха мы продолжим сотрудничество с Третьяковской галереей и будем искать возможность работы с другими художественными коллекциями и современными художниками».

Коллекция находится уже в продаже на сайте St. Friday Socks. Стоимость одной пары составляет 399 рублей.