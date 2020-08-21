В ТРК «Планета» откроются магазины брендов Reserved, Uniqlo и Hoff

Крупнейший в Пермском крае торгово-развлекательный центр «Планета» планируют открыть весной 2021 года. Об этом стало известно сегодня во время визита врио губернатора Дмитрия Махонина на строительную площадку.

В ТРЦ «Планета» будет представлен самый широкий выбор магазинов, современных зон развлечений и отдыха: продуктовый гипермаркет «Лента», многозальный кинотеатр нового поколения сети «КИНО ОККО», в который войдут залы IMAX, Dolby, lounge залы с использованием суперсовременного оборудования, детский развлекательный центр, гипермаркеты и магазины с детскими и спортивными товарами, магазины бытовой техники. Кроме того, в ТРЦ планируется открытие фудкорта на тысячу посадочных мест.

В числе брендов, которые будут представлены в ТРЦ: Zara, H&M, Adidas, а также новые и ожидаемые в Перми – магазины Reserved, Uniqlo, Hoff, «Золотое Яблоко».

Напомним, первая очередь торгового центра была открыта в декабре 2017 года. На площади 18 000 кв.м. разместился гипермаркет «Леруа Мерлен».

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