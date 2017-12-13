"Сереброника" выпустила специальную коллекцию к году собаки

Кубик Бобика

Перед вами предсказатель будущего с отличным нюхом. Бросайте кубик, чтобы узнать, что же вас ждет. Но только вам решать, хотите ли вы идти в ту или иную сторону. И куда бы вы ни повернули, пусть с вами всегда будет серебряная удача!