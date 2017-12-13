"Сереброника" выпустила специальную коллекцию к году собаки
Новый год уже не за горами, а времени на поиск подарков остается все меньше и меньше. В галерее Главного серебряного магазина «Сереброника» к праздникам можно найти множество подарков из специальной коллекции «Верные друзья», которая посвящена главному символу 2018 года, лучшему другу человека – собаке.
Декоративный наперсток «Жужа. Оригинальная собачка белой масти»
Жужа – это героиня мультфильма «Волшебное кольцо», оригинальная собачка, которую сердобольный Ваня спас, отдав за нее последнюю рубаху. И каким сказочным добром отплатила она ему. Этот наперсток будет вашим вдохновляющим помощником и напоминанием, что милосердие – это драгоценное качество, которое всегда вознаграждается.
Ионизатор «Всем бобра!»
На создание этого ионизатора ювелиров «Сереброники» вдохновил любимый мультфильм «Каникулы в Простоквашино». А именно тот момент, когда Шарик стреляет из ружья, валится в реку, тонет, но его спасает бобер. Отныне в любой сложной ситуации вы будете получать неожиданную помощь мироздания. А еще серебряный ионизатор будет заботиться о вашем здоровье.
Брошка «Тотошка»
Это украшение непростое. Оно про то, как радоваться жизненным трудностям и испытаниям. Брошка «Тотошка» поведет вас в Изумрудный город по дороге жизни, которая в сказке была вымощена желтым кирпичом. Радуйтесь вашему пути ведь теперь с вами преданный и храбрый помощник с маленьким сердцем из чистого серебра.
Зажигалка «Ко мне, Мухтар!»
Этот сувенир был создан по мотивам любимого советского фильма о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар. Пусть этот серебряный подарок будет вашим талисманом, хранителем, защитником и помощником, добывающим огонь, и напоминает о том, что верность и преданность – это тепло, которое согревает сердца.
Монета «Символ богатства»
Китайская собака Фу на этой монете обладает силой и мощью льва и добротой и преданностью собаки. Главное ее свойство – это умение притягивать к вам финансовое изобилие и стабильный денежный поток. Поселите монету в кошелек, и ваши деньги всегда будут под надежной серебряной защитой!
«Ложечка здоровья»
Эта ложечка с помощницей доктора Айболита собакой Аввой способна подсластить любую микстуру. Серебро – добрый и светлый металл, который обладает исцеляющей силой. Оно нейтрализует патогенные микроорганизмы и оказывает мощное оздоравливающее воздействие на организм.
Кубик Бобика
Перед вами предсказатель будущего с отличным нюхом. Бросайте кубик, чтобы узнать, что же вас ждет. Но только вам решать, хотите ли вы идти в ту или иную сторону. И куда бы вы ни повернули, пусть с вами всегда будет серебряная удача!
Собутыльник «Щас спою!»
Собутыльник – это веселое изобретение компании «Сереброника». Он создан по мотивам смешного и доброго мультфильма «Жил-был пес», чтобы возродить культуру красивого застолья. А еще это серебряное пожелание, чтобы и за вашим столом и в вашей жизни всегда были верные друзья!
Комплект для застолья «Мир, дружба, горiлка»
Этот комплект для красивого застолья ювелиры «Сереброники» создали по мотивам доброго и смешного мульфильма «Жил-был пес». Каждая стопка в комплекте – это вдохновение для тоста и отмеритель этапов застолья! Бури и разногласия проходят. И остается родство широких, гостеприимных и красивых славянских душ!
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