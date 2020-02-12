В ТРЦ «Колизей Atrium» открывается ювелирный магазин «Аметист»

Ювелирный магазин «Аметист» открывает филиал в ТРЦ «Колизей Atrium». Это будет самый крупный ювелирный отдел из всех торговых центров Перми, в котором будут представлены самые шикарные новинки ювелирных изделий, в том числе привезенные с Всероссийской ювелирной выставки Junwex 2020.

В честь этого события весь февраль каждый клиент получает в подарок скидку 30% на все изделия, а также приятные подарки и вкусные угощения. На этом сюрпризы не заканчиваются: с 15 февраля сеть ювелирных салонов «Аметист» запускает розыгрыш – «Весенние каникулы в Прагу». Участие в розыгрыше сможет принять абсолютно каждый клиент, купивший золотое украшение любого номинала.