Топ-модель из Перми Наташа Поли снялась для мартовской обложки японского Vogue

Известная топ-модель из Перми Наташа Поли опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с фотосесси для обложки журнала Vogue Japan. В Японии номер выйдет в марте. Одна из фотографий набрала более 13 тысяч отметок «нравится» и свыше 130 комментариев.