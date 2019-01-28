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Топ-модель из Перми Наташа Поли снялась для мартовской обложки японского Vogue

Известная топ-модель из Перми Наташа Поли опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с фотосесси для обложки журнала Vogue Japan. В Японии номер выйдет в марте. Одна из фотографий набрала более 13 тысяч отметок «нравится» и свыше 130 комментариев. 

 

В 2018 году Наташа Поли снялась для обложки французского октябрьского номера журнала Vogue, также участвовала в съемках для итальянской и парижской версий Vogue.

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