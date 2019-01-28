Топ-модель из Перми Наташа Поли снялась для мартовской обложки японского Vogue
Известная топ-модель из Перми Наташа Поли опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с фотосесси для обложки журнала Vogue Japan. В Японии номер выйдет в марте. Одна из фотографий набрала более 13 тысяч отметок «нравится» и свыше 130 комментариев.
В 2018 году Наташа Поли снялась для обложки французского октябрьского номера журнала Vogue, также участвовала в съемках для итальянской и парижской версий Vogue.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.