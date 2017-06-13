20 тысяч рублей – ежедневная выручка онлайн-площадки для продажи брендовых вещей theMarket студентов пермской «Вышки». Сегодня в их группу «Вконтакте» вступило более 100 тыс. человек, а заказы одежды тянутся из Украины, Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Польши, Латвии и Китая.

По словам руководителя проекта Михаила Постникова, идея о создании theMarket пришла весной 2016 года: «На отдыхе с друзьями мы смотрели актуальные площадки для перепродажи вещей, и поняли, что существующие решения не удовлетворяют «боль» потребителя». Поэтому им пришла идея создать свою собственную площадку, где продавались бы брендовые вещи по более низкой, «доступной» цене.

Когда ребята только открывались, то столкнулись с разными трудностями: «Самая главная: борьба с торговцами фейком и обманщиками. Дело в том, что аудитория не будет воспринимать всерьез площадку, если на ней будет продаваться контрафактная продукция или будут происходить случаи обмана». Ежедневно в группе появляется максимально допустимое количество записей – 50. Из-за такого большого потока объявлений и вправду есть возможность натолкнутся на обман. Создатели установили правила, которые держатся на честном слове. Например, не выставлять чужие вещи, а также подделки. Но у создателей просто физически нет возможности отследить все продажи: «Нам в этом сильно помогают подписчики и редакторский состав». Однако, есть вариант, которые предоставляют разработчики: за дополнительную оплату они становятся гарантом между продавцом и покупателем, тем самым снижая риск для обеих сторон. Впереди, обещает Михаил, говорит, пользователей ждет много интересного.

На сегодняшний день в рабочую группу theMarket входит пять человек: руководитель проекта Михаил Постников, UX-дизайнер Александр Федотов, фронтенд программист Николай Новиков, маркетолог Владимир Надымов и технический директор Тимур Каландаров.