Пермячка стала «Мисс Жемчужина России»

В Петрозаводске состоялся международный фестиваль красоты, искусств и туризма «Жемчужина России-2017». Финал проекта прошел в пятницу, 13 октября. Среди участниц – жительницы Карелии, Республики Крым, Нижнего Новгорода, Москвы, Перми и других городов России, а также Хельсинки. Столицу Прикамья представляла 18-летняя Дарья Хохлова. Всего за главный приз боролись 24 девушки.

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов: творческий номер, дефиле в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях. Екатерина Рублева из Севастополя стала обладательницей главного титула «Миссис Жемчужина-2017». Гран-при конкурса досталось Яне Розовой из Крыма, пермячка Дарья Хохлова завоевала стала «Мисс Жемчужина России-2017».