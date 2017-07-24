Тренды и бьюти-новинки доходят до нашего города с небольшим опозданием, но в вопросах педикюра мы уже опередили многие города страны, ведь кислотный педикюр уже можно сделать во многих салонах города. Об особенностях процедуры "Собака.ru" поговорила с официальным представителем марки ADN в Перми Александрой Кулиевой.
Кислотный педикюр. Куда идти в Перми за красивыми ногами?
Что представляет собой процедура кислотного педикюра?
Атравматичный кислотный педикюр – это лечебно-профилактический педикюр по инновационной израильской технологии. Процедура выполняется без аппарата и основана на действии мощно работающих натуральных компонентов и фруктовых кислот. Продукция компании ADN увлажняет и питает кожу стоп, омолаживает кожу на ногах, выравнивает ее, избавляет от микротрещин, профилактирует развитие вросшего ногтя, восстанавливает поврежденные и слоящиеся ногти. Стопы и ногти при регулярном выполнении процедуры становятся здоровыми и красивыми
Как проходит процедура кислотного педикюра?
Педикюр на кислотах делится на три этапа. Первый – это очищение кожи при помощи специального мыла, которое восстанавливает правильный pH-баланс кожи, за счет чего происходит осветление и дезинфекция стопы. На втором этапе на ножки сначала наносится специальное масло на основе фруктовых кислот, подходящее типу вашей кожи. Так, например, масло с папайей подходит для влажных стоп, с гиалоуроновой кислотой – для сухих, также есть и восстанавливающая – для беременных или подростков. После этого наносится средство, которое разрушает наросты, мозоли и различные уплотнения. Затем стопы заворачиваются в пленку для размягчения огрубевшей кожи. Тут же мастер переходит на ноготочки и обрабатывает их. На заключительном, третьем этапе, со стоп снимается пленка, и специальным скальпелем удаляются размягченные мертвые клетки кожи. Окончательное очищение производится либо щеткой, либо специальным аппаратом. В конце обязательно следует нанести крем. Крема бывают с тальком, увлажняющие или жирные для тех, у кого на стопах есть трещины.
Анастасия, клиент салона Nail Sun
Я очень не люблю ванночки и обработку кожи стоп пилкой. После обычного педикюра у меня быстро возникает ощущение стянутости и кожа теряет мягкость. После того как я попробовала кислотный педикюр на косметике ADN, количество моих походов к мастеру сократилось вдвое, так как эффект от кислот длится гораздо дольше.
Кому кислотный педикюр показан по медицинским причинам?
Процедура кислотного атравматичного педикюра показана людям, в анамнезе которых есть такие заболевания , как сахарный диабет обоих типов, грибковое поражения кожи стоп и ногтей, подросткам на фоне перестройки гормонального фона, беременным женщинам и кормящим матерям.
Это обусловлено тем, что при таком педикюре мы не повреждаем кожный покров и исключаем порезы, микротравмы и совсем не используем ванночку. То есть, это не только полезно, но и более гигиенично.
Анастасия Гужавина
Хирург
Клиентам , страдающим сахарным диабетом обоих типов, очень важна атравматичность процедуры, бережное отношение к целостности кожных покровов. Любая микротравма может привести к развитию такого опасного осложнения , как диабетическая стопа и как следствие к ампутации. Кислотный педикюр более безопасен, поэтому его можно рекомендовать диабетикам.
В подростковом возрасте , когда происходит перестройка гормонального фона, часто развивается такое патологическое состояние, как гипергидроз ( повышенная потливость ног). В этой ситуации также может прийти на помощь кислотный педикюр. Он поможет не только вылечить проблему гипергидроза, но и не даст развиться комплексам у подростка.
Грибковое поражение кожи и ногтей стоп- одна из самых распространенных дерматологических проблем. И здесь кислотный педикюр может использоваться в качестве средства при комплексной терапии. При онихомикозах ( грибке) важно размягчение и удаление пораженных грибком ногтевых пластин и участков кожи. Продукты ADN обладают отличным кератолитическим действием и на 100% справляются с этой задачей.
Можно ли делать кислотный педикюр при беременности?
Кислотный педикюр не противопоказан беременным женщинам и кормящим матерям. Продукты компании ADN не проникают через фетоплацентарный барьер и в грудное молоко, а значит безопасны для будущего ребенка и малышей, которых кормят грудью. Правильная обработка кожи ног и ногтевых пластин поможет минимизировать последствия, связанные с увеличением веса и возросшей нагрузкой на ноги: мозоли, натоптыши. А значит будущая и молодая мама будет красива и счастлива.
Можно ли использовать косметику ADN в домашних условиях?
Да, в нашем салоне всегда можно приобрести крема для домашнего ухода, которые помогут поддерживать эффект от педикюра гораздо дольше.
Контакты
Салон красоты Nail Sun
ул. Монастырская 12а, офис 424
2718124
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