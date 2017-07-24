Кислотный педикюр. Куда идти в Перми за красивыми ногами?

Что представляет собой процедура кислотного педикюра?

Атравматичный кислотный педикюр – это лечебно-профилактический педикюр по инновационной израильской технологии. Процедура выполняется без аппарата и основана на действии мощно работающих натуральных компонентов и фруктовых кислот. Продукция компании ADN увлажняет и питает кожу стоп, омолаживает кожу на ногах, выравнивает ее, избавляет от микротрещин, профилактирует развитие вросшего ногтя, восстанавливает поврежденные и слоящиеся ногти. Стопы и ногти при регулярном выполнении процедуры становятся здоровыми и красивыми

Как проходит процедура кислотного педикюра?

Педикюр на кислотах делится на три этапа. Первый – это очищение кожи при помощи специального мыла, которое восстанавливает правильный pH-баланс кожи, за счет чего происходит осветление и дезинфекция стопы. На втором этапе на ножки сначала наносится специальное масло на основе фруктовых кислот, подходящее типу вашей кожи. Так, например, масло с папайей подходит для влажных стоп, с гиалоуроновой кислотой – для сухих, также есть и восстанавливающая – для беременных или подростков. После этого наносится средство, которое разрушает наросты, мозоли и различные уплотнения. Затем стопы заворачиваются в пленку для размягчения огрубевшей кожи. Тут же мастер переходит на ноготочки и обрабатывает их. На заключительном, третьем этапе, со стоп снимается пленка, и специальным скальпелем удаляются размягченные мертвые клетки кожи. Окончательное очищение производится либо щеткой, либо специальным аппаратом. В конце обязательно следует нанести крем. Крема бывают с тальком, увлажняющие или жирные для тех, у кого на стопах есть трещины.