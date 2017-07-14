Чтобы оживить свой стиль, достаточно обновить прежний цвет яркими акцентами. Представляем модные советы в выборе цвета для волос от стилиста «ИМИДЖ-СТУДИИ ВИКТОРА ЗВЕРЕВА» Этери Давидян.
Больше красок: 3 летних тренда в окрашивании
Сегодня быть просто брюнеткой – скучно, нужно добавить яркости, ведь на пике популярности яркие и сочные сегменты: вишневые пряди, фиолетовые концы, малиновые штрихи на челке, а для самых смелых микс ультрамариновых цветов. Помимо этих вариантов, на темной базе можно сделать плавные контрастные переходы, например, от зеленого уйти в жёлтый или в сине-фиолетовый. Звезда Кэти Перри ходила с фиолетовыми волосами достаточно долго и неоднократно признавалась, что ей комфортно в этом цвете, ведь такие перемены обязательно подарят внимание окружающих. Однако стоит понимать, что для сохранения сочности тонов требуется особый уход к волосам и регулярные походы к мастеру.
Для обладательниц натуральных оттенков русого, самый актуальный вариант – добавление светлых растушеванных прядей, как у Скарлетт Йоханссон или Дженнифер Лопес. При солнечном свете такое окрашивание освежит летний образ, и оно не требует частых походов к парикмахеру. Важно учесть, что после осветления структура волос станет более пористой и сухой, в особенности это касается тонких волос, чтобы смягчить повреждение, необходим интенсивный домашний уход.
Платиновый блонд – тренд номер один в любой сезон года, также это идеальная база для смелых экспериментов. Светловолосым модницам можно освежить свой образ с помощью вкусных, йогуртовых оттенков - черника, клубника, персик. Кроме этого, в сочетание с платиной подходят как пастельные растушевки голубого, бирюзового, дымчатого, металлического тона, так и сочные краски серо-сиренового или серо-голубого микса. Согласитесь, что именитой блондинке Вере Брежневой идет холодно – розовый оттенок. Такое окрашивание не навредить волосу, т.к. пастельные тона создаются с помощью тонирования, а это, наоборот, полезно для осветленных волос. Если вскоре цвет вам надоест, то не стоит беспокоиться и лишний раз ходить к парикмахеру, цвет после окрашивания будет постепенно и красиво смываться.
Обновить иминдж может помочь и монохром на волосах, цвета с холодным подтоном невероятно роскошно смотрятся на волосах, плюс на однотонном цвете очень хорошо заметен блеск волос. Медный, как у знаменитой «Красотки» Джулии Робертс, серебристо-русые, как у Кары Делевинь или коричнево-пепельные, как у Тайры Бэнкс, выбор за вами!
Автор текста: Елена Ильина
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.