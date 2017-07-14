Больше красок: 3 летних тренда в окрашивании

Платиновый блонд – тренд номер один в любой сезон года, также это идеальная база для смелых экспериментов. Светловолосым модницам можно освежить свой образ с помощью вкусных, йогуртовых оттенков - черника, клубника, персик. Кроме этого, в сочетание с платиной подходят как пастельные растушевки голубого, бирюзового, дымчатого, металлического тона, так и сочные краски серо-сиренового или серо-голубого микса. Согласитесь, что именитой блондинке Вере Брежневой идет холодно – розовый оттенок. Такое окрашивание не навредить волосу, т.к. пастельные тона создаются с помощью тонирования, а это, наоборот, полезно для осветленных волос. Если вскоре цвет вам надоест, то не стоит беспокоиться и лишний раз ходить к парикмахеру, цвет после окрашивания будет постепенно и красиво смываться.

Обновить иминдж может помочь и монохром на волосах, цвета с холодным подтоном невероятно роскошно смотрятся на волосах, плюс на однотонном цвете очень хорошо заметен блеск волос. Медный, как у знаменитой «Красотки» Джулии Робертс, серебристо-русые, как у Кары Делевинь или коричнево-пепельные, как у Тайры Бэнкс, выбор за вами!