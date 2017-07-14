Beauty-новинки июля

Линия блесков для губ MAC Dazzleglass Lipgloss Summer 2017

MAC снова выпускает линию сверкающих блесков для губ Dazzleglass Lipgloss, которые придают губам блистательный эффект. В блески коллекции добавлены мерцающие частицы и крупный перламутр, они отражают и преломляют свет, моделируя эффект сияющих кристаллов. Линия косметики состоит из 16 разных оттенков, они появятся в продаже в конце июля 2017 года.

Летняя лимитированная коллекция макияжа Chanel Neon Wave Makeup Collection Summer 2017

Chanel представляет радужную коллекцию макияжа Neon Wave. В лимитированную линию косметики вошли 4 оттенка моно-теней Ombre Premiere Poudre со сверкающими микрогранулами, а также 4 ярких неоновых лака для ногтей Le Vernis. Коллекция пользуется успехом в европейских фирменных бутиках и на diskontshop.eu.

Новый женский аромат Kenzo World

Kenzo порадовал летним женским ароматом «World», флакон которого изготовлен в экстравагантной форме глаза. Перед создателем парфюма – Франсисом Кюркджаном стояла задача создать динамичный и многогранный аромат всего из трех нот, две из которых были определены: пион и жасмин. Сложность в том, что в парфюмерии эти ноты не сочетаются, и стоило найти связующее звено, им стала молекула амброксана. Аромат уже есть на diskontshop.eu, а в российских оффлайн-магазинах аромат появится в конце августа — сентябре 2017 г.

Линия по уходу за кожей Estee Lauder Nutritious Micro-Algae Summer 2017

Марка Estee Lauder выпустила коллекцию Nutritious Micro-Algae для очищения и ухода за кожей лица на основе водорослей. Новинка идеальна для летнего сезона, она избавит от жирного блеска, поможет сузить поры, а коже дышать. В линию вошли 4 биопродукта: глубокоочищающее желе, черное мыло, двухфазовый тоник для сужения пор и увлажняющий флюид. Продукты уже находятся в продаже на esteelauder.ru.

Хайлайтеры Becca Light Chaser Highlighters Fall 2017

Becca создает новые оттенки хайлайтеров Light Chaser Highlighter. Особенная формула блеска переливается на свету, создавая мерцающую палитру при движении лица. В линию косметики вошли 6 оттенков, которые уже пользуются популярностью в США, а в Перми их можно приобрести здесь в beautyschoolperm.

Автор текста: Елена Ильина