Известная программа Sweetland market

На Заводе Шпагина в пятом цеху с 27 по 29 декабря состоится новогодний Sweetland market (0+), на котором будет представлено многообразие сладостей, тортов и подарков под хорошую музыку и яркие представления.

На мастер-классах можно будет постичь искусство милкшейков, научиться сладкой сервировке, изготовить собственный слайм, украсить новогодний пряник и даже подобрать сладкий нарядний образ к новогоднему вечеру.

Кроме того, в пространстве Завода Шпагина найдется место и Музею конфет, и рождественской карусели, и аллее тортов, и чемпионату по Крестикам-Пончикам. И все это под зажигательную музыку группы «Марсу нужны любовники», DJ ROBSIS и DJ JENNY KOOKS.

Вход на маркет бесплатный. С подробной программой можно ознакомиться на сайте.