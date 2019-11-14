На сцене Пермского академического Театра-Театра при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» состоятся гастроли спектакля «ГРОЗАГРОЗА» Государственного театра наций с Юлией Пересильд в главной роли.
На сцене Пермского академического Театра-Театра состоятся гастроли спектакля «ГРОЗАГРОЗА»
Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» в Театре Наций поставил режиссер-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра им. Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли. Он известен как мастер оригинального прочтения классических текстов, который стремится сделать постановку живой, но при этом сохранить историю и автора. В общей сложности Марчелли создал более 60 спектаклей по всей стране.
Роль Катерины Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд. Роль Тихона (нелюбимого мужа главной героини) и Бориса (ее возлюбленного) играет один и тот же актер – Павел Чинарев. Физическое сходство этих персонажей – новаторство режиссера и его принципиальная позиция. В спектакле также принимают участие актеры ярославского театра – труппы, которой Евгений Марчелли руководит уже шесть лет. Роль Кабанихи исполняет Анастасия Светлова, роль Дикого – заслуженный артист России Виталий Кищенко. Ранее они стали лауреатами «Золотой маски» именно за участие в ярославских спектаклях Марчелли.
Евгений Марчелли,
художественный руководитель Театра им. Федора Волкова в Ярославле и режиссер спектакля «ГРОЗАГРОЗА»
Я не знаю, любовь – это небесная кара или награда, высочайший в жизни смысл, подарок? Наверное, подарок, попытка соединить эти два разнополых существа, живущих параллельно, а в любви эти параллели пересекаются. И «ГРОЗАГРОЗА», мне кажется, про это, а не про «темное царство».
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