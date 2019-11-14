Роль Катерины Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд. Роль Тихона (нелюбимого мужа главной героини) и Бориса (ее возлюбленного) играет один и тот же актер – Павел Чинарев. Физическое сходство этих персонажей – новаторство режиссера и его принципиальная позиция. В спектакле также принимают участие актеры ярославского театра – труппы, которой Евгений Марчелли руководит уже шесть лет. Роль Кабанихи исполняет Анастасия Светлова, роль Дикого – заслуженный артист России Виталий Кищенко. Ранее они стали лауреатами «Золотой маски» именно за участие в ярославских спектаклях Марчелли.

Евгений Марчелли, художественный руководитель Театра им. Федора Волкова в Ярославле и режиссер спектакля «ГРОЗАГРОЗА» Я не знаю, любовь – это небесная кара или награда, высочайший в жизни смысл, подарок? Наверное, подарок, попытка соединить эти два разнополых существа, живущих параллельно, а в любви эти параллели пересекаются. И «ГРОЗАГРОЗА», мне кажется, про это, а не про «темное царство».