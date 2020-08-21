Дождались! Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 1 сентября работу театров, концертных организаций и кинотеатров со зрителями с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Рассказываем, что подготовили театры в новом сезоне за пять месяцев карантина.
Какие спектакли нового театрального сезона точно нельзя пропустить
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Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Фото: Сергей Харин
Артисты Театра-Театра сыграют первый спектакль 1 сентября. 94-й театральный сезон откроет премьера, которая не состоялась в апреле из-за пандемии: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 30 сентября зрители смогут увидеть на большой сцене оперу для драматических артистов «Антигона» (16+). Опера написана эксклюзивно для ТТ композитором Ольгой Шайдуллиной по либретто Жени Беркович. В основе сюжета – пьеса Жана Ануя, написанная в 1943 году, которая в свою очередь была создана на основе древнегреческого мифа и трагедии Софокла.
Второй премьерой на большой сцене ТТ станет драматический спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) по пьесе Саймона Стивенса. Это история о Кристофере Буне, 15-летнем подростке с синдромом Аспергера, который начинает расследовать убийство соседской собаки и случайно распутывает целый клубок из лжи, горечи, незрелых поступков своих родителей. Этот спектакль станет второй постановкой в репертуаре ТТ после мюзикла «Винил», которая демонстрирует динамику новой площадки зрителям, и первой, которая позволяет видеть механизмы на расстоянии вытянутой руки. Премьера – 24 сентября.
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Балет «Лебединое озеро». Фото: Антон Завьялов
Новый сезон в Пермском театре оперы и балета откроется 5-6 сентября вечером балетов Джорджа Баланчина. Программу составят «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского. За пульт встанет главный дирижер театра Артем Абашев. 5 сентября в зал пригласят одного зрителя: так стартует заявленный ранее проект «Один на один». А 6 сентября с той же программой вечера театр откроется уже для широкой публики.
По сложившейся традиции Пермский театр оперы и балета начинает новый сезон со спектаклей на музыку Петра Ильича Чайковского. В этом сентябре зрители увидят оперу «Евгений Онегин» (9, 10 сентября) и балет «Лебединое озеро» (12, 13 сентября). Кроме того, в афише указан «Севильский цирюльник» (16 сентября) — виртуозная опера от короля музыкальных комедий Джоаккино Россини. А также балет «Баядерка» Людвига Минкуса (19, 20 сентября) — спектакль, который претендует на «Золотую Маску» в восьми номинациях и будет показан, в частности, для членов жюри Национальной театральной премии.
Завершится первый месяц сезона крупным событием — ораторией «Сотворение мира» Йозефа Гайдна (26 сентября) в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра театра под управлением маэстро Артема Абашева. Сольные партии исполнят Диляра Идрисова, Надежда Павлова, Сергей Кузьмин, Константин Сучков и Гарри Агаджанян. Оратория, своим либретто и музыкальным повествованием отсылающая к теме созидания и света, подведет символическую черту под непростым периодом карантина и откроет новую страницу в истории театра.
Театр «У моста» откроет сезон 1 сентября спектаклем «Энергичные люди» (16+) по повести Василия Шукшина. Как сообщил руководитель театра Сергей Федотов в эфире радио «Эхо Москвы в Перми», в зрительном зале на свободные места посадят манекены. С помощью такого оригинального хода, будет решено требование Роспотребнадзора о 50% заполняемости зрительного зала во время спектаклей и создаст иллюзию аншлага.
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