Какие спектакли нового театрального сезона точно нельзя пропустить

Артисты Театра-Театра сыграют первый спектакль 1 сентября. 94-й театральный сезон откроет премьера, которая не состоялась в апреле из-за пандемии: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 30 сентября зрители смогут увидеть на большой сцене оперу для драматических артистов «Антигона» (16+). Опера написана эксклюзивно для ТТ композитором Ольгой Шайдуллиной по либретто Жени Беркович. В основе сюжета – пьеса Жана Ануя, написанная в 1943 году, которая в свою очередь была создана на основе древнегреческого мифа и трагедии Софокла.

Второй премьерой на большой сцене ТТ станет драматический спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) по пьесе Саймона Стивенса. Это история о Кристофере Буне, 15-летнем подростке с синдромом Аспергера, который начинает расследовать убийство соседской собаки и случайно распутывает целый клубок из лжи, горечи, незрелых поступков своих родителей. Этот спектакль станет второй постановкой в репертуаре ТТ после мюзикла «Винил», которая демонстрирует динамику новой площадки зрителям, и первой, которая позволяет видеть механизмы на расстоянии вытянутой руки. Премьера – 24 сентября.