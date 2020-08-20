Оперштаб: с начала сентября в Пермском крае разрешается работа театров и кинотеатров

Сегодня, 20 августа, Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновление деятельности театров, концертных организаций и кинотеатров со зрителями при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Данное решение вступит в силу 1 сентября.

В соответствии с требованиями безопасности Роспотребнадзора, посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим, а продажа билетов будет осуществляться бесконтактным способом. Заполняемость зрительного зала составит 50% – зрители будут рассаживаться в шахматном порядке. Также будет действовать запрет на продажу продуктов питания, за исключением воды и продуктов в промышленной упаковке.

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