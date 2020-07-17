С этого года в программе Дягилевского фестиваля появятся дополнительные осенние и зимние события

Руководство Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и Правительство Пермского края договорились о том, что Дягилевский фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года: продолжающие основную программу прошедшего фестиваля — осенью и предваряющие следующий фестиваль — зимой. Об этом сообщает пресс-служба театра.

При этом проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным, традиционно он проходит в мае или июне. Подобный формат проведения программ в течение года есть и у других крупных международных музыкальных фестивалей.

Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Уже разработано содержание трехдневной программы и определены ее участники. Представить программу событий публике планируется, как только появится определенность в работе театров со зрителями. Возможно, это состоится в первой половине сентября.

Кроме того, проведение в течение года дополнительных событий Дягилевского фестиваля станет регулярным.

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