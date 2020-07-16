Дягилевский фестиваль могут перенести на ноябрь

Дягилевский фестиваль, проведение которого предварительно анонсировали в августе, может пройти в ноябре. Как сообщает «Новый компаньон», вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков поддержал эту идею и отметил, что формат фестиваля может быть изменен и сокращен. Также по его словам, достигнута предварительная договоренность с Теодором Курентзисом и с Пермским театром оперы и балета.

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