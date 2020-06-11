Любимов, Дебарг, Батагов и Le Poème Harmonique вошли в программу десятидневной ретроспективы Дягилевского фестиваля

На этой неделе театр представил новый официальный сайт Дягилевского фестиваля. Обновление коснулось не только внешнего вида сайта, но и его системы управления, что сделало его более стабильным, быстрым и удобным для пользователей. Также новый сайт адаптирован для мобильных устройств.

В ближайшее время на нем появится систематизированный архив фестиваля, что будет интересно не только любителям музыки и поклонникам фестиваля, но и профессионалам. Также, ориентируясь на опыт предыдущих лет, разработчики позаботились о новой системе продажи билетов, в которой учли большую нагрузку на сайт при старте продаж на события фестиваля.

Программу откроет концерт ансамбля Le Poème Harmonique (Франция) с участием хора musicAeterna 2016 года. Также можно будет увидеть концерт ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия) «И у нас тоже карнавал» и концерт Брюно Коксе (виолончель, Франция) с фестиваля 2017 года, концерт Квартета им. Давида Ойстраха 2015 года и концерт Люки Дебарга (фортепиано, Франция) 2016 года. Завершит ретроспективу запись 2018 года концерта фестивального оркестра, в программе: фрагменты из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и Четвертая симфония Густава Малера.

Онлайн-трансляция ретроспективы с 12 июня будет доступна на сайте фестиваля и в его группе ВКонтакте, на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета, а также в сообществе «Мой город — Пермь» ВКонтакте.

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