Театр-Театр обратился к своим зрителям с предложением вместе составить летнюю афишу, проголосовав за наиболее понравившиеся постановки. Свои голоса за любимые постановки отдали 704 зрителя. В результате из 16 предложенных постановок выбрали 10 спектаклей-лидеров, которые и вошли в афишу июня. В список зрительских любимчиков оказались золотомасочный мюзикл «Алые паруса» режиссера Бориса Мильграма, лирическая комедия «Чужой ребенок» и иммерсивный спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» режиссера Владимира Гурфинкеля. Посмотреть спектакли можно на YouTube-канале ТТ по ссылке, которая публикуются ежедневно во всех официальных соцсетях театра.
Онлайн-афишу Театра-Театра впервые составили зрители
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«Алые паруса»
2 июня
19:00
«Пьяные»
Действие пьесы Ивана Вырыпаева «Пьяные» происходит ночью на улице, где встречаются герои. Все они изрядно выпили. Кто на мальчишнике, кто в одиночку, кто в дружеской компании, кто с коллегами отмечал какое-то событие. Но то, что все персонажи находятся в состоянии алкогольного опьянения, не самое значимое обстоятельство этой пьесы. Оно лишь позволяет героям быть свободнее в выражении своих потаенных мыслей. Все они, находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об одном – о своей душе и невероятном желании жить в любви.
18+
3 июня
19:00
«Алые паруса»
Мюзикл «Алые паруса» – настоящий хит репертуара Пермского академического Театра-Театра, спектакль-обладатель «Золотой Маски» в номинации «Лучшая работа режиссера» (Борис Мильграм). Мюзикл рассказывает историю про мечтательную Ассоль, умевшую ждать и верить, эмоционально и страстно – языком музыки и вокала, пластики и танца. В спектакле занята вся труппа театра, оркестр и балет. Изобретательная хореография Ирины Ткаченко и движущиеся декорации Виктора Шилькрота, максимально использовавшего первоклассное оборудование сцены, вместе с магически прекрасной музыкой Максима Дунаевского составляют единое целое. Литературную основу мюзикла создали поэты и драматурги Андрей Усачев и Михаил Бартенев, и она отличается от привычного сюжета.
12+
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«Пьяные»
4 июня
19:00
«Чужой ребенок»
Комедия «Чужой ребенок» была написана Василием Шкваркиным в 1933 году и сразу же попала на сцены сотен театров. В 1960-е годы она ставилась более 300 раз в сезон и пользовалась бешеным успехом у публики. Острая и смелая по тем временам, невероятно смешная и тонкая лирическая комедия о наивной советской любви сохранила свое обаяние и сегодня. Спектакль «Чужой ребенок» по-доброму насмешит и утолит тоску по светлому прошлому. Сюжет разворачивается в дачном поселке, на берегу реки, часть которой, по задумке режиссера Владимира Гурфинкеля, находится прямо в оркестровой яме, куда и ныряют герои от переизбытка чувств.
12+
5 июня
19:00
«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой»
Заманчивый шелест шелка, чарующие звуки живого оркестра, грация вальса, блеск золота и сияние жемчугов…. ТТ приглашает окунуться в сладкую мечту Наташи Ростовой о бале, запечатленную в романе «Война и мир» более века назад. Живая музыка, изысканные движения веера, светские разговоры, звон бокалов, романтика... Атмосфера, описанная Львом Николаевичем Толстым, воплощается в реальность.
16+
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«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой»
6 июня
19:00
«Сказка о царе Салтане»
6 июня, в День рождения Александра Сергеевича Пушкина, Театр-Театр предлагает детям и взрослым окунуться в игровую стихию народных традиций, посмотрев увлекательную театрализацию сказки о Царе Салтане и его сыне Гвидоне. Веселый, игровой, атмосферный спектакль полон оригинальных режиссерских задумок и остроумных превращений. Не зря постановка становилась лауреатом многих театральных конкурсов и фестивалей. В 2016 году «Сказку о царе Салтане» высоко оценил совет национальной премии «Золотая маска».
6+
7 июня
19:00
«Анна Каренина»
На сцене разыграется трагическая история любви Анны Карениной и Алексея Вронского, будут затронуты темы, близкие лично каждому. Сочувствуйте, критикуйте, оправдывайте, осуждайте – остаться равнодушными не получится. Очень стильный спектакль, в котором все – от современных декораций до модных причесок героев – сделано со вкусом.
18+
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«Барокко
8 июня
19:00
«Горе от ума»
Малыш-медвежонок, грустно бродящий между ссорящимися Чацким и Софией, Скалозуб, браво восседающий в костюме Дарта Вейдера на фоне Кремля, один из высших чинов полиции Фамусов, явленный еще и в рекламном ролике на телеэкране, прославляющем власть силовых структур. Жалкий клерк Молчалин, символизирующий современный офисный планктон. Отталкивающая сцена «бала-фуршета», куда сильные мира сего съезжаются на запредельно дорогих автомобилях. Непременный суетливый охранник, стремглав бегающий поднимать шлагбаум. Страстные монологи Чацкого, произносимые под сменяющиеся изображения известных «отцов отечества» сегодняшней России. Интернет-переписка гостей, выводимая на экран, о том, что «Чацкий сумасшедший»… Все перечисленное – суть небольшая часть спектакля.
16+
9 июня
19:00
«Любовь во множественном числе»
Выразительный язык физического театра расскажет о любви запретной, о любви страстной, о любви романтичной, о любви противоположностей, о любви восторженной, о любви безумной. И над всем этим парит главный герой – Амур. Именно он в поисках идеальной пары соединяет несоединимое, создает парадоксальные ситуации, провоцирует чувства и сводит с ума всех, в кого целится. А вот нужна ли эта любовь людям? И какую они хотят для себя любовь? Любовь – это наваждение, дар или испытание? Желание разгадать подобные загадки – повод для Амура совершить свой опыт над земными существами.
18+
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«Чужой ребенок
10 июня
19:00
«Барокко»
17 французских, испанских, греческих, немецких и русских (артисты Театра-Театра) актеров совершат погружение в многогранный, постоянно меняющийся мир барокко и попытаются найти для него способ существования в условиях нашего времени. Танец, пантомима, актерская игра, поэтический текст, оперный вокал, специально написанная музыка в исполнении живого оркестра станут главными составляющими этого поиска. Творческий процесс, зародившись из хаоса и пустоты, воплотится в новую художественную форму – танцевальный парад-шествие с аллегорическими персонажами и духом безудержного, эротичного, зрелищного барокко.
18+
11 июня
19:00
#конституциярф
Спектакль #конституциярф – это не чтение нормативно-правового акта вслух. Это творческое переосмысление, взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории государства Российского, сквозь лица и судьбы людей.
16+
12 июня
19:00
«Мюзикл-Мюзикл»
Музыкально-театральное шоу состоит из фрагментов мюзиклов «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», «Винил». Зрителей ждет много музыки и потрясающих номеров от артистов Театра-Театра.
12+
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