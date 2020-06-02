Онлайн-афишу Театра-Театра впервые составили зрители

«Пьяные»

Действие пьесы Ивана Вырыпаева «Пьяные» происходит ночью на улице, где встречаются герои. Все они изрядно выпили. Кто на мальчишнике, кто в одиночку, кто в дружеской компании, кто с коллегами отмечал какое-то событие. Но то, что все персонажи находятся в состоянии алкогольного опьянения, не самое значимое обстоятельство этой пьесы. Оно лишь позволяет героям быть свободнее в выражении своих потаенных мыслей. Все они, находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об одном – о своей душе и невероятном желании жить в любви.

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