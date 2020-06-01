Власти Пермского края рассказали, когда откроются все учреждения культуры

Так, на первом этапе снятия ограничительных мер учреждения культуры продолжат работать в дистанционном режиме.

На втором этапе Минкульт предлагает возобновить репетиционный процесс в театрах и концертных организациях, а также учебный процесс для обучающихся выпускных курсов творческих специальностей (музыкального и хореографического направления) с целью прохождению государственной итоговой аттестации, с возобновлением индивидуальных учебных занятий.

На третьем этапе планируется организация индивидуальных экскурсий для посетителей в государственных, муниципальных и частных музеях, открытие государственных и муниципальных библиотек в части работы читальных залов (без выдачи книг) и муниципального зоопарка.

На четвертом этапе — все ограничения будут сняты, и учреждения культуры возобновят свою работу.

Отметим, на каждом этапе возобновление работы учреждений будет происходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических требований и мер безопасности. Сроки и установка этапа, на котором находится регион, принимаются решением Оперативного штаба Пермского края по борьбе коронавирусом.

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