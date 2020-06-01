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Власти Пермского края рассказали, когда откроются все учреждения культуры

Министерство культуры Пермского края разработало методические рекомендации, составленные на основании требований Роспотребнадзора, по возобновлению работы учреждений культуры региона. Предполагается, что возобновление деятельности учреждений культуры будет происходить в четыре этапа и начнется, когда Оперативный штаб объявит второй этап изменения режима самоизоляции на территории края. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Так, на первом этапе снятия ограничительных мер учреждения культуры продолжат работать в дистанционном режиме.

На втором этапе Минкульт предлагает возобновить репетиционный процесс в театрах и концертных организациях, а также учебный процесс для обучающихся выпускных курсов творческих специальностей (музыкального и хореографического направления) с целью прохождению государственной итоговой аттестации, с возобновлением индивидуальных учебных занятий.

На третьем этапе планируется организация индивидуальных экскурсий для посетителей в государственных, муниципальных и частных музеях, открытие государственных и муниципальных библиотек в части работы читальных залов (без выдачи книг) и муниципального зоопарка.

На четвертом этапе — все ограничения будут сняты, и  учреждения культуры возобновят свою работу.

Отметим, на каждом этапе возобновление работы учреждений будет происходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических требований и мер безопасности. Сроки и установка этапа, на котором находится регион, принимаются решением Оперативного штаба Пермского края по борьбе коронавирусом.

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ПРМ.Собака.ru,
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