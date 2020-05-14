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Дягилевский фестиваль в этом году состоится в конце августа – начале сентября

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Международный Дягилевский фестиваль пройдет в конце августа — начале сентября. Об этом сообщил вице-премьер Правительства Пермского края Антон Клепиков.

Художественным руководителем фестиваля остается Теодор Курентзис, а вот программа культурного события, состав участников и количество иностранных гостей могут быть скорректированы. Отмечается, что окончательное решение о сроках проведения фестиваля будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.

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ПРМ.Собака.ru,
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