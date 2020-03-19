Пермский Театр-Театр запустил в своих соцсетях два онлайн-проекта – «ТТ с доставкой» и «ТТ-квартирник»

«ТТ с доставкой» – это возможность посмотреть лучшие спектакли репертуара ТТ, не выходя из дома. Каждый день, в традиционные 19.00, на 24 часа будет открываться доступ к записи одного из спектаклей (ссылки публикуются во всех соцсетях Театра-Театра). Пермяки смогут посмотреть хиты «Винил» и «Алые паруса», драмы «Дом Бернарды Альбы» и «Калигула», семейные мюзиклы «Карлик Нос» и «Летучий корабль», а также популярные когда-то, но уже списанные постановки «Сара Бернар», «Догвилль» и др.

«ТТ-квартирник» – еще один онлайн-формат работы Театра-Театра на период ограничений. Это серия творческих встреч с коллективом в интернет-пространстве, цикл видео в соцсетях ТТ, записанных самими сотрудниками. Каждый день актеры, музыканты, артисты балета, работники цехов театра будут приглашать зрителей «в гости» на камерный виртуальный квартирник. Видеопроект будет столь же разнообразен в жанровом отношении, как и репертуар Театра-Театра: песни под гитару на кухне, сказки на ночь и утренняя зарядка в спальне, чтение отрывков из любимых пьес в гостиной, серенады на балконе, уроки речевого мастерства в детской, танцевальные перформансы в коридоре и много других креативных интернет-включений.

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