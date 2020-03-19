Конкурс артистов балета «Арабеск-2020» перенесли на осень из-за коронавируса

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета сообщили, что из-за распространения коронавируса в мире, XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2020» им. Екатерины Максимовой состоится с 24 октября по 5 ноября 2020 года. Запланированная на 24 апреля 2020 года премьера балета «Анюта» в постановке художественного руководителя конкурса «Арабеск», выдающегося танцовщика и хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева состоится в день открытия конкурса — 24 октября.

6+