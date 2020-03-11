Вчера состоялась премьера спектакля «Волнение» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. Показ прошел в настоящем гостиничном номере – именно там развивается действие постановки.

Премьера дала начало целой серии мероприятий: 14 марта состоится концерт Алексея Кестнера, автора саундтрека к «Волнению», а 16 марта в Пермь приедет один из самых известных российских драматургов и автор пьесы Иван Вырыпаев.

Всего премьер «Волнения» будет три: 16 и 23 марта спектакль покажут на сцене частной филармонии «Триумф».

Билеты на все мероприятия можно приобрести на сайте спектакля.

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