«Арабеск-2020» откроется спектаклем «Анюта» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева

Участники конкурса классической хореографии делятся на две возрастные группы: младшую и старшую. В младшей группе выступают учащиеся хореографических учебных заведений, которым на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет (включительно). В старшей группе — танцовщики, которым исполнилось не менее 18 и не более 25 лет (включительно). В рамках второго тура проходит также конкурс хореографов и исполнителей современной хореографии.

В этом году дирекция конкурса получила рекордное количество заявок — 304. Для сравнения: на 15-й конкурс поступило 260 заявок. Рекордным в этот раз также оказалось число стран-заявителей — 27. Впервые принять участие в конкурсе решили танцовщики из Индии, Сербии и Греции. Наибольшее число заявок поступило из Японии, Бразилии, Республики Корея и России.

Всего от России подано 184 заявки. Среди них учащиеся 27 российских учебных заведений, а также артисты и хореографы из 35 театров и хореографических коллективов России, в том числе Башкирского хореографического колледжа, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, ГИТИСа, Московской государственной академии хореографии, Михайловского и Мариинского театров, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, театров «Кремлевский балет» и «Русский балет».

Впервые на конкурс современной хореографии приедут артисты из таких городов, как Калуга, Нижний Тагил, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Ярославль. От Пермского края на «Арабеск» заявлены два города: Пермь и Березники, это 38 исполнителей и хореографов из Пермского хореографического училища, артисты и хореографы театра «Балет Евгения Панфилова», Театра-Театра, а также свободные художники. Труппу Пермского балета будет представлять Расмус Алгрен, выступающий за Финляндию.

В жюри конкурса «Арабеск-2020» — под председательством танцовщика и хореографа Владимира Васильева — приглашены мастера балета из России и других стран. Среди них — танцовщик Максимилиано Герра (Аргентина), художественный руководитель Пермского хореографического училища Владимир Толстухин, танцовщик и хореограф, профессор, директор Балетной консерватории в Санкт-Пельтене Ренато Занелла (Австрия), художественный руководитель Башкирского хореографического колледжа им. Нуреева и балетной труппы Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова.