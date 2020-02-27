Премьеру спектакля «Волнение» посетит автор пьесы Иван Вырыпаев

Николай Гостюхин, режиссер спектакля:

«Мы очень воодушевлены согласием Ивана посетить нашу премьеру. Он много работает за рубежом, а в России бывает в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, это довольно редкий случай, когда он согласился приехать на премьеру по собственной пьесе».

В центре сюжета «Волнения» – интервью известной американской писательницы Ульи Рихте (ее роль исполняет Елена Старостина). Она пишет новый роман, за который с высокой долей вероятности получит Нобелевскую премию по литературе, в связи с чем у нее берёт интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский (Алексей Каракулов). Однако, в какой-то момент интервью, согласованное с литературным агентом Ульи Стивом Ракуном (Вячеслав Чуистов) и ее дочерью и юристом Натали Блуменштайн (Екатерина Вожакова), имеющее огромное значение для всех персонажей, уходит совсем в другую сторону, чтобы дать героям возможность открыться и искренне поговорить о творчестве, невозможности быть самим собой в окружающем мире чужих предубеждений, ненависти к своему происхождению и человеческой природе.

Режиссер спектакля Николай Гостюхин уже работал с пьесами Ивана Вырыпаева. В мае 2019 года он успешно дебютировал с постановкой спектакля «Иранская конференция». Ранее Иван Вырыпаев был в Перми 2014 году в рамках гастролей театра «Практика», который тогда возглавлял, а также в 2010 году на фестивале «Текстура», в качестве режиссера спектакля «Бытие №2» по собственной пьесе.

Большая премьера спектакля «Волнение» включает премьеры 10 марта (в отеле «Урал»), 16 и 23 марта (в частной филармонии «Триумф»), а также концерт автора музыки к спектаклю композитора Алексея Кестнера 14 марта (в «Триумфе»), где помимо фортепианной музыки собственного сочинения будет частично исполнен саундтрек к спектаклю. Кроме того, на премьере 16 марта Алексей Кестнер вместе с музыкантами исполнит музыку к спектаклю вживую.

