Стартовала продажа билетов на показы пьесы «Волнение» в филармонии «Триумф»

Каждая премьера «Волнения» отличается от других. Например, специальная премьера спектакля (все билеты на которую уже проданы!) пройдет в номере люкс отеля «Урал» 10 марта и станет для зрителей новым иммерсивным опытом.

Первая премьера в частной филармонии «Триумф» 16 марта пройдет в сопровождении живой музыки, и сыграет ее сам автор – талантливый композитор Алексей Кестнер. Для премьеры 23 марта организаторы тоже подготовили кое-что особенное.

Билеты на премьеру можно приобрести на сайте спектакля.

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