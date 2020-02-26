В Перми стартовала продажа билетов на премьеры спектакля «Волнение» по одной из последних пьес известного российского драматурга Ивана Вырыпаева, которые состоятся 16 и 23 марта в частной филармонии «Триумф». Режиссером спектакля является ученик Ивана Николай Гостюхин, ранее уже ставивший в Перми его пьесу «Иранская конференция».
Стартовала продажа билетов на показы пьесы «Волнение» в филармонии «Триумф»
Каждая премьера «Волнения» отличается от других. Например, специальная премьера спектакля (все билеты на которую уже проданы!) пройдет в номере люкс отеля «Урал» 10 марта и станет для зрителей новым иммерсивным опытом.
Первая премьера в частной филармонии «Триумф» 16 марта пройдет в сопровождении живой музыки, и сыграет ее сам автор – талантливый композитор Алексей Кестнер. Для премьеры 23 марта организаторы тоже подготовили кое-что особенное.
Билеты на премьеру можно приобрести на сайте спектакля.
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