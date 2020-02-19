Пермская опера рассказала о планах на новый сезон

Кроме того, в сезоне 2020/2021 и 2021/2022 репертуар Пермской оперы пополнится произведениями из золотого фонда репертуара XIX и ХХ века — от «Кармен» Жоржа Бизе до «Иоланты» Петра Ильича Чайковского, от «Фауста» Шарля Гуно до «Лулу» Альбана Берга.

В декабре 2020 года состоится премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Главный дирижер театра Артем Абашев, под управлением которого в минувшем сезоне партитура Прокофьева дважды прозвучала в концертном исполнении, выступит музыкальным руководителем спектакля в постановке Филиппа Григорьяна.

В марте 2021 года Пермская опера представит премьеру «Кармен» Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет дебютом Константина Богомолова на большой музыкальной сцене — свой первый оперный спектакль, «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя, режиссер выпустил в 2018 году на малой сцене Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Оперный сезон 2020/2021 завершит премьера «Иоланты» Петра Ильича Чайковского в постановке Марата Гацалова. Задача главного режиссера театра — предложить новую театральную оптику, позволяющую увидеть последнюю оперу Чайковского (1891) как предтечу русского модерна, как произведение, стоящее на пороге искусства ХХ века.

В конце 2021 года Пермская опера представит премьеру «Саломеи» Рихарда Штрауса в трактовке Евгении Сафоновой — для одного из ведущих российских режиссеров поколения тридцатилетних этот спектакль станет первым опытом работы на музыкальной сцене.

Весной 2022 года театр выпустит премьеру «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва — последний раз на отечественной оперной сцене режиссер работал в 2014 году.

Сезон 2021/2022 театр завершит премьерой оперы «Лулу» Альбана Берга в режиссуре Максима Диденко.