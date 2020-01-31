Пермская опера и Моцартеумом заключили соглашение о сотрудничестве

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Мы договорились, что театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв. Планируются совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых будет выпущен уже в будущем сезоне. Пермская опера будет участвовать в постановке оперы «Милосердие Тита» Моцарта, которую университет организует в Зальцбурге также в этом году. Кроме того, Пермский театр будет продвигать русскую музыку: в недалеком будущем в Моцартеуме намерены поставить оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова и «Иоланта» Чайковского.

Сотрудничество предполагает проведение мастер-классов для студентов. Руководитель оперной труппы пермского театра Медея Ясониди будет работать с вокалистами Моцартеума, главный дирижер Артем Абашев — с оркестром университета, главный режиссер Марат Гацалов — с молодыми режиссерами. Генеральный директор театра Андрей Борисов планирует заниматься направлением менеджмента: читать лекции об антикризисном управлении в музыкальном театре, работать с молодыми продюсерами — на пространстве Международного Дягилевского фестиваля и пр.

В рамках соглашения университет и театр планируют также проведение совместных событий: творческих встреч и семинаров. Институции будут оказывать взаимную консультационную, методическую и другую помощь в освоении материала опер на немецком, итальянском и русском языках.

В конце марта делегация Моцартеума посетит Пермь в дни показа оперы «Богема».