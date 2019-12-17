Первым концертом обновленного хора Пермской оперы станет Вечер итальянских мадригалов

Хор театра готовит всестороннее погружение в эстетику жанра мадригала — светской многоголосной песни эпохи зрелого Ренессанса и раннего барокко. В программу концерта вошли произведения Клаудио Монтеверди, Адриана Вилларта, Карло Джезуальдо да Веноза, Луки Маренцио и других композиторов.

Жанр мадригала предполагает исполнение небольшими ансамблями, поэтому в концерте 19 декабря участие примет не весь хор театра, в котором сейчас состоит 68 артистов. Итальянские песни Средневековья исполнят 20 певцов, среди которых есть и уже знакомые пермскому зрителю солисты, и артисты, недавно пополнившие коллектив. Кроме того, главный хормейстер в ходе вечера даст свои комментарии о том, как создавались исполняемые произведения, и о текстах песен.