В Пермской опере 19 декабря состоится Вечер итальянских мадригалов (6+) – первый концерт обновленного состава хора в Перми. Солисты исполнят вокальные произведения композиторов XVI—XVII веков под руководством главного хормейстера театра Евгения Воробьева.
Первым концертом обновленного хора Пермской оперы станет Вечер итальянских мадригалов
Хор театра готовит всестороннее погружение в эстетику жанра мадригала — светской многоголосной песни эпохи зрелого Ренессанса и раннего барокко. В программу концерта вошли произведения Клаудио Монтеверди, Адриана Вилларта, Карло Джезуальдо да Веноза, Луки Маренцио и других композиторов.
Жанр мадригала предполагает исполнение небольшими ансамблями, поэтому в концерте 19 декабря участие примет не весь хор театра, в котором сейчас состоит 68 артистов. Итальянские песни Средневековья исполнят 20 певцов, среди которых есть и уже знакомые пермскому зрителю солисты, и артисты, недавно пополнившие коллектив. Кроме того, главный хормейстер в ходе вечера даст свои комментарии о том, как создавались исполняемые произведения, и о текстах песен.
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