В Пермской опере вновь покажут одноактные балеты «Зимние грезы»

«Зимние грезы» включают три одноактных постановки: балет «Конькобежцы» на музыку Джакомо Мейербера из опер «Пророк» и «Звезда севера» в аранжировке Констана Ламберта, эксклюзив для Пермской оперы от хореографа Дагласа Ли, выпускника Королевской школы балета, «Когда падал снег» и «Зимние грезы» — балет сэра Кеннета Макмиллана на сюжет «Трех сестер» Чехова и на музыку Петра Чайковского в аранжировке Филипа Гаммона, а также русские народные песни в аранжировке Сары Фристоун.

Главный дирижер театра Артем Абашев лично исполнит партию фортепиано в балете на музыку Чайковского.

Напомним, вечер британской хореографии «Зимние грезы» впервые прошел в Перми в 2014 году.