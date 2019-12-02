Солистка Пермской оперы Надежда Павлова стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин»

На сцене Михайловского театра 1 декабря состоялась торжественная церемония вручения IV Национальной оперной премии «Онегин». Надежда Павлова стала лауреатом в номинации «Примадонна».

Напомним, в 2018 году награду премии «Онегин» в номинации «Концертмейтер/коуч» получила руководитель оперной труппы пермского театра Медея Ясониди. В 2017 году в номинации «Примадонна» лауреатом премии стала солистка Пермской оперы Надежда Бабинцева за работы в театре Урал Опера Балет.