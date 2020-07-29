Дмитрий Махонин поделился планами по возрождению пермского футбольного клуба «Амкар»

Врио губернатора Дмитрий Махонин поделился планами по возрождению пермского футбольного клуба. Напомним, Пермскому краю передан бренд «Амкар», а также подписано соглашение с Российским футбольным союзом о развитии футбола в регионе.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, по предварительным расчетам, команде для участия в первой лиге будет необходимо финансирование в 150-200 млн рублей в год. Клуб будет получать краевую поддержку и привлекать спонсоров. Предварительные договоренности у краевых властей уже есть с некоторым крупными предприятиями. ​

«Думаю, что если не за два, то за три года вывести команду в первую лигу реально. На следующей неделе планирую собрать больший состав бывших участников команды и специалистов, проговорить дорожную карту, и на этот сезон уже заявлять команду под брендом «Амкар» для старта в третьей лиге», – рассказал Дмитрий Махонин.

Также глава Прикамья отметил готовность спортивной инфраструктуры стадиона «Звезда» к началу тренировок. Недавно там было открыто еще одно поле – оно под навесом, что позволяет футболистам тренироваться в любую погоду.

Сергей Волков, экс-нападающим ФК «Амкар», поддержал инициативу по возрождению футбольного клуба: «Это хорошее решение, бренд «Амкар» всегда был известен в России. Многие клубы Премьер-лиги отмечали, что команда крепкая – ни разу не вылетала из своей лиги. Сроки восстановления клуба – оптимальны: при необходимом финансировании всё обязательно получится. Наглядный пример реализации такого опыта в Уфе. Там тоже пошагово выстроили систему подготовки клуба, и «Уфа» в Премьер-лиге».

Следующим шагом в восстановлении профессионального футбола, считает Дмитрий Махонин, станет развитие Академии футбола и селекция футбольных кадров. В этом вопросе Сергей Волков также поддержал главу региона и отметил, что сам последнее время работы в «Амкаре» занимался селекцией и с удовольствием продолжит эту работу.

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