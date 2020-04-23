В Перми пройдет первая легкоатлетическая онлайн-эстафета

Этапы, время преодоления и количество человек в команде не ограничивается, существует требование только о совершении эстафеты командой в течение 24 часов с момента старта первого участника. При этом участники должны соблюдать режим полной самоизоляции. Далее капитан команды собирает со всех участников треки, фотографии, скрины беговых приложений о длине дистанции и направляет организаторам.

Каждый финишер получит сертификат об участии и/или медаль, а команды-победители в номинациях «Самая спортивная», «Самая выносливая» и «Самая креативная» будут награждены памятными кубками.

— Ввиду действующих ограничений, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий в оффлайне, мы решили, что традиционно спортивные майские праздники нужно оставить таковыми, но изменить формат. Так родилась идея провести привычную эстафету в онлайне, дать возможность людям пробежать, где и когда удобно индивидуально, но почувствовать себя частью команды, — отмечают организаторы.