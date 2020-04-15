Пермский футбольный клуб «Звезда-2005» вернулся из Турции в Россию

Вылет стал возможным благодаря усилиям Российского МИД, минспорта РФ, РФС и властей Пермского края. После возвращения из Турции спортсменки и специалисты команды пройдут 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое». После обсервации ЖФК «Звезда-2005» вернутся в Пермь.

Напомним, спортсменки футбольного клуба находились в Турции на предсезонным сборе с начала марта, вернуться в России они должны были 31 марта, но из-за эпидемической ситуации вылет был отложен на неопределенный срок.